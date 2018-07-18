Tufan Erhurman’a mektup - Kamil Kolcu yazdı

Nasıl ki siz her fırsatta siz eğitiminize atıfta bulunarak, olayları değerlendiriyorsunuz, ben de bu yazıyı size aldığım eğitim ışığında yazıyorum.

Ciddi ekonomik sorunlarla uğraştığınız bir gerçek.

Kıbrıs Türkü’nün daha rahat yaşaması ve dünya ile kucaklaşması için çalıştığınız da görmüyor değiliz.

Ancak, ülke sporundan çok fazla haberdar olduğunuzu söyleyemeyeceğim.

Sporu sosyal medya hesabınızdan takip ettiğinizi ve yanlış yönlendirildiğiniz gün gibi ortadadır.

Köydeki Ayşe aba bile bunun farkındadır.

Kusura bakmayın, yoldaş doğru söyler.

***

Bu ülkede kamuoyuna “kapalı kapılar”, spor basının içeri alınmadığı, Türkiye’de doping cezası almış sporcuların yarıştırıldığı, sonuçlarının paylaşılmadığı şampiyonlarda dünya üçüncüsü ilan edilen sporcuların, olduğunu biliyor musunuz?

YEDİ YAŞINDA evet yanlış okumadınız 7 yaşında dünyada başarılı olmuş bir çocuğun Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından DIŞLANDIĞININ farkında mısınız peki?

Ya da milli sporcuya, hem de Avrupa’da derece almış sporcuya sırf Spor Dairesi Müdürlüğü’ne nezaket ziyaretinde bulundu diye Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı’nın “Benim sana olan desteğim bitti. Artık önünü açmam” dediğini biliyor musunuz?

Sporcu bana “cezamım yazılı verin” dediğini, “Ben yazılı ceza vermem” diyen bir federasyon başkanının olduğunu duydunuz mu hiç.

Bünyesinde olimpik tek branş olan halterin H’sinin bile olmadığı bir federasyona 100 bin TL bütçe verildiğini, ama yıllık kurs gelirlerinin 100 bin TL’lere ulaşıldığını görmüyor musunuz?

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Altını çizerek söylüyorum.

5-15 yaş arasındaki çocuklara AĞIRLIK ÇALIŞMASI yapılıyor sizin BAŞBAKANLIK YAPTINIZ ÜLKEDE.

Festival kapsamında yapılan etkinliklerde sırf yönetici egosu tatmin edilsin diye diyete sokulan dondurma yemesine bile izin verilmeyen MUTSUZ ÇOCUKLARIN olduğunu biliyor musunuz sayın başbakanım.

Eminim, milli sporcu ilan edilenlerden kurs parası alındığından da farkında değilsiniz.

Allah aşkına bazı şeyleri yaparken, hukukçu kimliğinizin yanına araştırmacılığı da ekleyin.

Ha işim çok yapamam diyorsanız, spor danışmanlarınızı iyi seçin.

Ya da sizin de üzerinizde bir kurul kurun.

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Sporun anası atletizmin yerle bir edildiğini görmüyorsunuz ya ben en çok ona yanıyorum.

Yiğitcan’ın ve Buse’nin arkasına sığınan bir federasyonun olduğunu başta siz ve yetkilileriniz görmüyorsunuz ya sinirim bozuluyor.

Ülkeye yayılamayan, sporcu yetişmeyen bir federasyondan söz ediyorum.

Yarış düzenlemeyen, ama devletten 220 bin TL bütçe alan bir federasyondan.

400 metrede 47.02’lik dereceyi yok eden bir tembellikten.

30 yıldır 800 metreyi 2 dakikanın altında koşamayan lise öğrencilerinin olmadığından söz eden yok.

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Bu ülkede bir başbakanın, bir bakanın, sporcu kabul etmesinin modası çoktan geçti.

Bu anlayış oy isteyen anlayışın ürünüdür.

Ve şirin görünme isteğinin.

Tamam, kabul ülkenin başbakanısınız.

Herkesi kucaklamanız gerekir.

En azından dopingi, ilacı, kini nefreti, sporcular arasına nifak tohumları, sporcuları birbirine düşürenleri kucaklarken, biraz araştırmacı ve sorgulayıcı olmanızı öneririm.

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Günay Caymaz, Derviş Eroğlu, Rauf Denktaş yurt dışında elde ettiğimiz dereceler sonrasında 30 yıl önce beni ve birkaç arkadaşımı kabul ederdi.

O zaman duyduğum lafların aynilerini, şimdilerde sizden duyuyorum ya “TEPSERSİN DİYE ÜFLEDİĞİM” nefesime üzülüyorum en çok.

Neyse, lafı daha fazla uzatmayım.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kolay gelsin.