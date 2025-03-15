Tufan Erhürman’dan "bone üzerine bandana" kararına sert tepki: "Toplumu cepheleştirmeyeceğiz!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, eğitimde yapılan "bone üzerine bandana" düzenlemesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, kararın "laik eğitim ve özgürlükler üzerinden toplumda cepheleşme yaratacağını" belirterek, hükümeti "bu tür düzenlemeleri ilgili kesimlerle istişare etmeden hayata geçirmekle" eleştirdi.

Erhürman açıklamasında, "Böyle bir tüzük değişikliği yaptığınız zaman toplumda 'laik eğitim' ve 'özgürlükler' üzerinden bir tartışma, hatta cepheleşme yaratacağınızı bilmiyor olamazsınız. Bilmiyorsanız, ülkeyi yönetme gibi bir işe zaten soyunamazsınız." ifadelerini kullandı.

Kararın öğrenciler, öğretmenler ve okul idareleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını vurgulayan Erhürman, hükümete çağrıda bulunarak "yetkili kurulların toplanması ve uzman görüşlerinin alınması gerektiğini" dile getirdi.

"Bone üzerine bandana! Ne kadar yaratıcı bir 'çözüm' değil mi?" sözleriyle düzenlemeyi eleştiren Erhürman, bu kararın çocukları tartışmaların içine çektiğini ve eğitim sisteminde gereksiz bir kutuplaşmaya neden olduğunu belirtti.

"Tartışan büyükler belki ama konu çocuklar. Ve hepsinin bu tartışmalara erişimleri var. Hangisi okurken kafasından ne geçiyor, bu tartışma hangisini nasıl etkileyecek tahmin etmek mümkün değil."

Erhürman, yetkililere çağrısını "Derhal yetkili kurulları toplayın, uzman görüşlerini alın ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni, laikliği ve özgürlükleri bir arada değerlendirerek, olmayan ve sizler tarafından yaratılan sorunu çözecek kararları üretin." sözleriyle sürdürdü.

Son olarak, toplumun daha fazla cepheleştirilmesine izin vermeyeceklerini belirten Erhürman, "Kim ne için, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu ülkede bunca sorunla uğraşmak zorunda bırakılan insanlarımızın, özellikle de çocuklarımızın cepheleştirilmesine, daha fazla kamplara bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.