Tufan Erhürman'dan Buse Savaşkan'a Duygusal Mesaj

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı tufan Erhürman, Paris Olimpiyatlarında gururumuz olan Buse SAvaşkan için duygusal bir mesaj paylaştı.

Uzun bir süredir "toplum" yerine bir "topluluk" gibi yaşadığımızı ifade eden Tufan Erhürman, son dönemde ortak bir paydada buluşmanın ne kadar zorlaştığını dile getirdi. Erhürman, geçtiğimiz dönemde Şampiyon Melekler'i kaybettiğimizde ve Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan'ın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki başarısında ortak duygular yaşadığımızı belirtti.

Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun bir süreden beri bir 'toplum' ('halk', 'millet' ne dersek diyelim, böyle bir tartışmaya niyetim yok) değil bir topluluk gibiyiz buralarda. Kederde, kıvançta, tasada ortaklaşmakta ciddi güçlüklerimiz var. Son zamanlarda galiba bir Şampiyon Meleklerimizi kaybettiğimizde ortaklaştık (o zaman kederde), bir de Buse Savaşkan ile (sevinçte, kıvançta)."

Buse Savaşkan'ın mücadelesine ve başarısına değinen Erhürman, şu sözlerle devam etti:

"Sen orada canını dişine takıp mücadele ederken, tartışmalarımızla seni çok yormamışızdır, yükselirken sırtına yük bindirmemişizdir umarım sevgili Buse. Bizi mazur gör. Onlara da ihtiyacımız var belki de topluluktan topluma doğru ilerleyebilmek için. Ama başarı hikayelerine muhakkak ihtiyacımız var. Ortak başarı hikayelerine. En azından ortaklaşacaklarımıza. Tek tek insanlarımız başarı hikayelerini yazıyorlar. Onların sevincinde ortaklaşmayı becerebilmeliyiz."

Ortak başarı hikayelerine vurgu yapan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bunu gerçekleştirebileceğine inandığını ifade etti:

"Bir de bu toplumun ortak başarı hikayesini yazabilmek var. Tek tek yazabiliyorsa çocuklarımız, insanlarımız, elbette bunu ortak bir başarı hikayesine dönüştürmek de Kıbrıslı Türklerin yapabileceği bir şey. Hem sevindirdin, hem gururlandırdın, hem düşündürdün, hem tartıştırdın sevgili Buse. Bizi sevinçte, gururda ortaklaştırdın, toplum olmaya bir gıdım da olsa yaklaştırdın. En önemlisi ortak sevinç ve gurur kaynağımız olacak çocuklarımızın önünü açtın. Hepimize, dünyalı olmanın, dünyayla buluşmanın yolunu gösterdin. Hakkın ödenmez..."

Tufan Erhürman'ın bu duygusal açıklaması, Buse Savaşkan'ın başarısının toplumsal birlik ve beraberlik açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.