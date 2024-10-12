Tufan Erhürman’dan CTP’ye yönelik eleştirilere yanıt

Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan krizle birlikte sosyal medyada CTP’ye yöneltilen eleştirilere yanıt veren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu saatten sonra bu lafların CTP ve halk nezdinde zerre kıymeti yok” dedi. Erhürman, eleştirilerin bayat gündem değiştirme numaraları olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 7 Ekim Pazartesi gününden beri Meclis’te devam eden Başkanlık seçim sürecindeki belirsizlikler ve CTP’ye yönelik eleştiriler hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Erhürman, eleştirilerin ardındaki niyetin gündem değiştirmek olduğunu vurgulayarak, bu durumun CTP ve halk nezdinde herhangi bir kıymetinin kalmadığını ifade etti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“’Bu tuttu, bu kesti, bu pişirdi, bu yedi, bu da mektepten geldi... Hani bana, hani bana dedi’ oyunu vardı ya!

Şimdi birincisi ‘CTP hain’ dedi. İkincisi ‘CTP federal çözümü saplantı haline getirdi’ dedi. Üçüncüsü ‘CTP erken seçim istemiyor’ dedi. Üçüncü kendini tutamadı, dördüncü sırayı da kaptı, ‘CTP Meclis'ten çekilsin’ dedi. Şimdi mektepten ödevini alıp gelecek beşinciyi bekliyoruz.

Bunların hepsi de bu yaşanan "Meclis Başkanlığı seçimi" rezaletinin unsurları üstelik. Artık ‘29 milletvekili desteğiyle bir Meclis Başkanı seçemedik ama sorun bakalım niye seçemedik’ demeleri dahi mümkün olmadığından, bildik CTP'ye sarma numarası.

Bu saatten sonra bu lafların CTP ve halk nezdinde zerre kıymeti yok da, bu acemi, bayat gündem değiştirme numaralarıyla bu halkı aptal yerine koymaya kalkmayın bari!”