Tufan Erhürman’dan Ersan Saner’e: Kral değilsiniz...

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ersan Saner'in 'serbest bölge' açıklamasından Ekonomik Örgütler Platformu'nun da haberi olmamasına tepki göstererek, "Kral değilsiniz" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman Başbakan Saner’in ‘KKTC’nin tamamının serbest bölge olması projesini’ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sunduğunu söylemesine işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

Muhalefetin haberi yok! Bugün Ekonomik Örgütler Platformu açıkladı... Onların da haberi yok! Ama Sn. Saner, Sn. Oktay'a "KKTC'nin tamamının serbest bölge olması projesi"ni sunduğunu söylüyor.

Hem Meclis'te nisabı dahi sağlayamayan bir "hükumet"in başında olacaksınız, hem de "bir usta bir memleket" anlayışıyla davranacaksınız... Kral değilsiniz... Yalnızca gitti gidiyor bir "hükumet"in başbakanısınız! Farkına varın!!!

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30/09/2021 19:32