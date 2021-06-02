Tufan Erhürman'dan Ersin Tatar'a gönderme

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, “Kutlu Adalı cinayeti soruşturmasını hassasiyetle takip ediyorum” açıklaması üzerine kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Erhürman, Tatar'ın cinayete ilişkin açıklamalarını anımsatarak, "Daha üç gün önce Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yetkili makamlar harekete geçmelidir çağrısı yapanlara 'ne konuşacaklarını şaşırttılar' diyen Sn. Tatar, bugün, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatmasını büyük bir memnuniyetle karşıladığını, soruşturmayı hassasiyetle takip ettiğini söylemiş. Başka söze gerek var mı?" diye sordu.

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02/06/2021 18:13