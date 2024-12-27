Tufan Erhürman’dan Hükümete Sert Eleştiri: ''Bitik Bir Yapı''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti sert bir dille eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomik kriz ve yasa tasarıları sürecindeki yönetim eksikliklerine dikkat çeken Erhürman, hükümetin diyalog kurmadığını, yanlış adımlarla kaosa sebep olduğunu ifade etti.

Erhürman, hükümeti şu maddeler üzerinden eleştirdi:

Yanlış Enflasyon Hesaplamaları: Hükümetin, ülke enflasyonunu dahi doğru hesaplayamadığını belirtti. Diyalog Eksikliği: Yasaların etkileyeceği kesimlerle ve kendi kadrolarıyla iletişim kurulmamasını eleştirdi. Baskıcı Yönetim: Yasa tasarılarının komitelere ani ve baskın bir şekilde getirildiğini vurguladı. Grev Yasaklama Tehditleri: Çalışan kesimlere yönelik grev yasaklama ve erteleme tehditlerini sert bir dille eleştirdi.

Bu sürecin sonunda bazı yasa tasarılarının geri çekildiğini hatırlatan Erhürman, hükümetin tutarsızlıklarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Bütün bunlar yaşanmadan diyalog kurmayı beceremediniz mi? Yoksa her zamanki gibi güç gösterisi yaparak karşınızdakinin gücünü mü ölçmeye kalktınız?”

“Hükümet Değil, Bitik Bir Yapı”

Erhürman, paylaşımını, hükümeti "bitik bir yapı" olarak tanımlayarak noktaladı:

“Kendi insanıyla doğru zeminde diyalog kuramayan bir hükümet, kimseyle kuramaz. Enflasyonu doğru hesaplayamayan, gerekçeli işler yapamaz. Bu hükümet falan değil, bittiğini bilmesine rağmen bu gerçeği ilan edemeyen bir yapı!”