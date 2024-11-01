Tüfekçi Spor Kulübü'nden 8 Triatlet, Antalya’daki Ironman 70.3 Türkiye Yarışında Mücadele Edecek

Bu yıl Antalya'da onuncusu düzenlenecek olan Ironman 70.3 Türkiye yarışına, Tüfekçi Spor Klubü 8 triatlet ile katılıyor. 1.9 km yüzme, 90 km bisiklet ve ardından 21.1 km koşu etabıyla 3 kasım pazar günü yapılacak olan yarışma Türkiye saaiti ile 08.00'de 1.9 km yüzme etabıyla start alacak. Tüfekçi Spor Kulübü kafilesinde; Tuğcan Özkızan, Mine Devrim, Kemal Ekdal, Erda Şerebet, Hasan Karşılı, Özgü Özyiğit, Kerem Güneşer ve Ali Dükyancı bulunuyor...

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