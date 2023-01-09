Tüfekle selfie çekmek isterken annesini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tüfekle selfie çekmek isteyen çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü.

İddiaya göre, kırsal Kaynakbaşı Mahallesi'nde 9 yaşındaki F.H., av tüfeğiyle kendi fotoğrafını çekmek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu.



Tüfeğin ateş alması sonucu, çocuğun annesi Güzel H. (39) başından vuruldu.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güzel H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Kadının cesedi Siverek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Jandarmada F.H.'nin ifadesi psikolog eşliğinde alındı.

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09/01/2023 09:45