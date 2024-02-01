Tugay Kerimoğlu takımla tanıştı

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01/02/2024

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Tugay Kerimoğlu takımla tanıştı

Geçtiğimiz gün Miracle Değirmenlik Spor Kulübü ile sportif direktör olarak anlaşma sağlayan Tugay Kerimoğlu Sadık Cemil Stadyumunda Miracle Değirmenlik takımının idmanına çıktı.

İdman öncesinde Sadık Cemil Stadyumunun zeminini yerinde inceleyen Tugay Kerimoğlu daha sonra ise oyuncularla tanıştı. Kısa süre oyuncularla sohbet eden ve konuşma yapan Tugay Kerimoğlu daha sonra ise teknik direktör Özgü Bayraktar ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. 

Tugay Kerimoğlu: Güzel başarılara imza atacağız

Miracle Değirmenlik Sportif Direktörü Tugay Kerimoğlu oyunculara yaptığı konuşmada Başkan Hakan Törehan’ın Miracle Değirmenlik Kulübü ile ilgili olarak bir çok projesi olduğunu ve kendisine teklifi getirdiği zaman inanılmaz heyecan duyduğunu ifade etti. Güzel başarılara doğru plan ve doğru çalışmalarla imza atacaklarına inandığını söyleyen Tugay Kerimoğlu, şampiyonluk yolunda tüm camiaya başarı diledi.

01/02/2024 15:34
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TAGS: Tugay Kerimoğlu takımla tanıştı
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