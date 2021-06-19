Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

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19/06/2021

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Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Seda Sayan'ın iddialarına sessiz kaldı
Coşkun’a Seda Sayan’ın Erbil hakkındaki olay yaratan “Evindeki hizmetli kıza tecavüz ettiği için boşandılar” iddiası soruldu. Sessiz kalmayı tercih eden Coşkun, “Konuşmak istemiyorum” diyerek AVM’den ayrıldı. 

Nergis Kumbasar: Seda’yı çok severiz

Nergis Kumbasar önceki akşam Etiler’deki Papermoon adlı mekanda objektife yansıdı.

Çıkışta basın mensup-larıyla ayaküstü sohbet eden Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki polemik hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi:

“Birtakım yanlış anlaşılmalar olabilir, araya giren yanlış kişiler tarafından dolduruşa gelmiş olabilirler. Belki o yüzden yanlış şeyler söylemişlerdir. Biz Seda’yı çok severiz. Seda da Erbil’i çok sever.”

19/06/2021 16:33
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TAGS: Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Seda Sayan
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HK MAGAZİN

Seda Sayan’ın tecavüz iddiası sonrasında Mehmet Ali Erbil geri adım attı

HK MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetçi kadına tecavüz ettiğini ileri sürdü. İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

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