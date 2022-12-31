Tuğba Özay'ın acı günü

Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay 68 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay, yarın Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Tuğba Özay, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığının kendisinden saklandığını belirtmiş, sevenlerinden dua istemişti. Özay'ın, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" paylaşımı yürek yakmıştı.

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31/12/2022 20:40