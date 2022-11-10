Tuğçe Özbudak hakkında çıkan 'estetik' haberlerine isyan etti!

2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti. Ünlü ismin yüzündeki değişim sık sık haber olmuş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "'Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti:

Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu.

"KENDİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

"Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde botoks var. Yüzümde ise kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum" diyen oyuncu, "İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım?’ diye sorarsanız kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden" şeklinde konuşarak yaptırdığı işlemlerden pişman olmadığını da söylemişti.

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10/11/2022 10:56