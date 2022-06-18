Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tuğçe Özbudak artık bambaşka biri oldu!

Bir takım estetik operasyonlar geçiren 41 yaşındaki oyuncu, Instagram’da yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Oyuncunun değişimi görenleri şaşırtıyor.

2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile evlenen Tuğçe Özbudak, bu fotoğrafını “Kıskananlar oldu, üzülenler oldu, delirenler oldu… Dedim olabilir” notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

“ANNEM HİÇ İSTEMEDİ”

Özbudak, konuk olduğu bir program beş kez estetik yaptırdığını açıklamıştı:

* ‘Adanalı’ dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var…

* Ankara’dan İstanbul’a gittim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…

* Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı.

“KENDİMDEN ÇOK MEMNUNUM”

* İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mısın?’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum.

* ‘Dudaklarınız çok güzel olmuş nerede yaptırdınız?’, ‘Doktorun kim?’ falan diye soruyorlar… Yani insanlar yorumlarda farklı, mesajlarda farklı davranıyor. ‘Sizi mahkemeye vereceğim’ dediğim zaman da başlıyorlar özür dilemeye… Yüzümde toplam beş estetik var.

* Eşim benim bu halimi beğeniyor. Eski fotoğraflarım için ‘O zaman nasıl güzel’ diyorlarsa ‘Şimdi daha güzelsin’ diyor. Ben bu sözlere biraz bozuluyorum ama…

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18/06/2022 14:48