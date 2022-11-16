Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur ile pozunu paylaştı!

Ferdi Tayfur, dün 77'nci yaşına girdi. Tayfur'un izinden giderek kariyerini şarkıcı olarak sürdüren Tuğçe Tayfur da babasının doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı

2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur, 77'nci yaşına bastı. Ünlü şarkıcının doğum gününü kutlayan ilk isim ise kendisinin izinden giderek şarkıcı olan Tuğçe Tayfur oldu.

Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen bu fotoğrafını "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla yayınladı.

TORUNUYLA POZ VERMİŞTİ

Uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam sürdüren Ferdi Tayfur, geçtiğimiz aylarda torunu Taner Efe ile objektif karşısında poz vermişti. Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, babası ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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16/11/2022 21:30