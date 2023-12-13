Tuğcu: “Arhun’un sözleri kabul edilemez”

El-Sen Başkan Vekili Ahmet Tuğcu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren temsilcisi olarak yer alan İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun’un, işçi tarafının yüzde 50 artış talebiyle ilgili yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, sürekli artan hayat pahalılığı nedeniyle her geçen gün biraz daha zorlaşan yaşam koşullarının en çok etkilediği kesim olan özel sektör çalışanlarına karşı Arhun’un takındığı tutumu esefle kınadıklarını kaydetti.

Tuğçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir yandan bu insanları saatlerce olumsuz koşullarda çalıştırıp emeklerini sömürüp, karşılığında hak ettikleri ücreti ödemeyi reddederek onları açlık sınırında yaşamaya mahkum edeceksiniz, bir yandan da Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu olanlara ‘gidin Avrupa’da çalışın’ diyerek, insanları ötekileştireceksiniz.

Sizin göreviniz işçilere yeni adresler işaret etmek değil, emekleri sayesinde para kazandığınız çalışanlarınıza daha iyi çalışma ve yaşam koşulları sağlamaktır. Sayın Arhun bu sözleri nedeniyle hem Kıbrıs Türk toplumundan hem de tüm özel sektör çalışanlarından özür dilemelidir.”