Tuğcu: Bazı makinelerin son bakım tarihi oldukça geçti…
24/02/2025
El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde bazı makinelerin son bakım tarihlerinin oldukça geride olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğcu, Kıb-Tek yönetimi eleştirdi.
Tuğcu’nun açıklaması şöyle:
“YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANARMIŞ
Teknecik toplam kapasite:385MW
Şu andaki üretim:294 MW(Termik:96MW mobil santraller:85MW dizel santraller113MW)
Aksa toplam kapasite:175MW
Şuandaki üretim:133MW
TEKNECİK+AKSA TOPLAM KAPASİTE:560MW
TEKNECİK +AKSA ÜRETİM=427MW
PİK:457MW
ÜRETİM YETERSİZLİĞİ YAKLAŞIK 30MW KESİNTİ
GÜNEY :0 MW
Yani işin özü bugün açıklama yapan kıbtek müdürüyeti mi doğruyu söyler yoksa Elsen mi ?Tüm bakımları yaptıklarını iddia edenler bu tabloya cevap versin....Taktir kamu oyunundur.......Mr Ünal Üstel açıklamalarına senin da adını karıştırdılar saygılarımla... Bu arada tüm bakımlarını yaptıklarını iddia edenlere dizel makine 3,5,6 en son bakımlarını ne zaman yaptılar, Dizel makine 7 kaç zamandır kırıktır sorun.
Cevaplar:DM3 31/03/2022 (4710 saat geçti bakımı)
DM4 03/02/2022(1000 saat geçti bakımı)
DM6 01/09/2022 (4100 saat geçti bakımı)
Dizel makine 7 19/02/2024 (bir yıldır) kırıktır.”