Tuğcu: Bazı makinelerin  son bakım tarihi oldukça geçti…

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’nde bazı makinelerin son bakım tarihlerinin oldukça geride olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğcu, Kıb-Tek yönetimi eleştirdi.

Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

“YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANARMIŞ

Teknecik toplam kapasite:385MW

Şu andaki üretim:294 MW(Termik:96MW mobil santraller:85MW dizel santraller113MW)

Aksa toplam kapasite:175MW

Şuandaki üretim:133MW

TEKNECİK+AKSA TOPLAM KAPASİTE:560MW

TEKNECİK +AKSA ÜRETİM=427MW

PİK:457MW

ÜRETİM YETERSİZLİĞİ YAKLAŞIK 30MW KESİNTİ

GÜNEY :0 MW

Yani işin özü bugün açıklama yapan kıbtek müdürüyeti mi doğruyu söyler yoksa Elsen mi ?Tüm bakımları yaptıklarını iddia edenler bu tabloya cevap versin....Taktir kamu oyunundur.......Mr Ünal Üstel açıklamalarına senin da adını karıştırdılar saygılarımla... Bu arada tüm bakımlarını yaptıklarını iddia edenlere dizel makine 3,5,6 en son bakımlarını ne zaman yaptılar, Dizel makine 7 kaç zamandır kırıktır sorun.

Cevaplar:DM3 31/03/2022 (4710 saat geçti bakımı)

DM4 03/02/2022(1000 saat geçti bakımı)

DM6 01/09/2022 (4100 saat geçti bakımı)

Dizel makine 7 19/02/2024 (bir yıldır) kırıktır.”