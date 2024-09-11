Tuğcu: Ercan Havalimanı’nda elektrik panosu patladı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, sosyal medya hesabı üzerinden Ercan Havalimanı’nda geçtiğimiz gün elektrik panosunun patladığını duyurdu.

Tuğcu, "Gayri Nizami Elektrik" başlıklı paylaşımında “Kimin umurunda. Bu kaçıncı pano patlaması?” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

Ercan havalimanında 07/09/24 tarihinde saat 19:00'da, Kıbtek tarafından ülkemiz yasalarına göre tesisat kontrolü yapılmadığı için meydana gelen pano patlaması sonucu büyük bir faciadan dönülmesinin yanında, kimseye de birşey olmaması şans eseridir. Tekrar soruyorum birinin canından olmasını mı bekliyorsunuz doğru düzgün iş yapmak için ? O saatte yolcuların yaşadığı kaos da cabası,yapılan tamirat düzgün mü yapıldı ?KİMİN UMURUNDA...........BU KAÇINCI PANO PATLAMASI?