Tuğcu: Grevi kırmak için siyasi baskı uygulanıyor

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, enerji sektöründe yaşanan grev sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tuğcu, programa katılmadan önce kendisine ulaşan bilgilerin ışığında, grevi kırmak amacıyla kadrosuz çalışanların tehdit edildiğini iddia etti.

"Kadrosuz Personel Tehdit Ediliyor"

Tuğcu, bazı çalışanların aranarak iş yerine dönmeye zorlandığını belirtti. “Kadrosuz personelimi arayıp tehdit ediyorlar. Çocukları işe göndersinler diye baskı yapılıyor. Bu kabul edilemez," diyen Tuğcu, bu tür tehditlerin yasal olmadığını vurguladı.

"Özel Şirketlerle Yasal Olmayan Müdahaleler Planlanıyor"

Tuğcu, grev sürecinde dışarıdan özel sektör desteği alınmasının yasal olmadığını ifade etti. “El-Sen grevdeyken özel sektörden hizmet almak yasal değildir. Eğer bunu yaparlarsa, bunun sonuçlarına katlanacaklar,” dedi. Ayrıca, özel şirketlerin sisteme müdahale etmesi durumunda El-Sen’in buna karşı harekete geçeceğini belirtti.

"Grevi Kırmak İçin Siyasi Baskı Uygulanıyor"

Tuğcu, hükümetin, bir buçuk yıldır kadro bekleyen 160 çalışanın durumunu çözmeyerek grev sürecinde bu çalışanları bir koz olarak kullandığını söyledi. "Sayın Başbakan, bu çocukları kadrolamak yerine tehdit unsuru olarak kullanıyor. Bu bir sorumsuzluk örneğidir," dedi.

"Ölümlü Kazalar Olursa Sorumlular Ortada"

Tuğcu, grev sürecinde herhangi bir ölümcül kazanın yaşanması durumunda sorumluluğun KIB-TEK yönetim kuruluna, Başbakan’a ve Genel Müdür’e ait olacağını söyledi. “Elektrik ve enerji sektöründe çalışanların şakası yoktur. Birine bir şey olursa hesabını veremezsiniz,” ifadelerini kullandı.

"Sistemi Koruma Çalışmaları Devam Ediyor"

Tuğcu, grevde olmalarına rağmen arızalara müdahallle edeceklerini belirtti. “Nöbetçi ekiplerimiz ve santralde çalışan ekiplerimiz, sistemi korumak için görevde,” diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

"Hukuki ve Prensiplerimizden Taviz Vermeyeceğiz"

El-Sen Başkanı, grevi kırma çabalarının sonuçsuz kalacağını ifade ederek, yasal olmayan adımlara karşı El-Sen olarak mücadele edeceklerini söyledi. "Bu süreçte üzerimize düşeni yapacağız ve hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız,” diyerek kararlılık mesajı verdi.