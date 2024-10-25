Tuğcu: Hükümetin yasa tanımaz tavrını reddediyoruz

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçimindeki hukuku hiçe sayan tutumunu eleştirerek, "Hükümetin yasa tanımaz tavrını reddediyor ve 28 Ekim Pazartesi günü Meclis önünde buluşuyoruz" dedi.

Tuğcu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"HÜKÜMETİN YASA TANIMAZ TAVRINI REDDEDİYOR VE PAZARTESİ GÜNÜ MECLİS ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ

UBP- YDP-DP Hükümeti’nin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminde takındığı hukuku hiçe sayan - yasa tanımaz tavır, hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokrasiye inanan tüm kesimler gibi biz EL-SEN için de kabul edilemezdir.

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesinin en yüksek temsil mercii olan meclisimize, yani doğrudan toplumun Anayasa ile kazandığı demokratik seçme ve seçilme hakkına yapılan bu saldırıya karşı sessiz kalmamız, mümkün değildir.

EL-SEN, bu yasa tanımazlığı, demokrasimize karşı işlenen bu aleni suçu protesto etmek amacıyla, 28 Ekim Pazartesi günü sabah saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi önünde olacaktır."