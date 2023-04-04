Tuğcu: Kesintileri kimin yaptığını açıklayacağız

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04/04/2023

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Tuğcu: Kesintileri kimin yaptığını açıklayacağız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerini kimin yaptığınu bugün açıklayacaklarını duyurdu

 El-sen Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Tuğcu Kıb-tek Yönetim Kurulu ve Kıb-tek Müdürü tarafından, yaşanan uzun süreli kesintilerin sebebi olarak El-sen’in hedef gösterildiğini belirtti.

Tuğcu, “Kesintilerin asıl sebebini, kimlerin sabotaj yaptığını ve halkı yanıltarak sendikamızı suçladığını açıklayacağız. Bugün saat 15.30’da El-sen Genel Merkezi’nde yapacağımız basın açıklamamıza tüm basın emekçilerini bekliyoruz” dedi.

04/04/2023 14:31
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