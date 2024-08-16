Tuğcu: KIB-TEK’in sonu KTHY gibi olmayacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik’teki beş makinenin tamir ettirildiği yönündeki açıklamaların “gerçeği yansıtmadığını” öne sürerek, sadece iki makinenin tam olarak devreye alınabildiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, Başbakan'ın “Teknecik’teki beş makineyi tamir ettirdikleri” yönündeki açıklamalarını eleştirerek, “Teknecik emekçileri dün geceden beri yine insanüstü bir gayretle yoku var etmeye çalışıyor. Ama dip yakıt sorunu ve yedek parça eksikliği yüzünden makineler tam olarak devreye alınamıyor.” dedi.

Makineleri aynı anda devrede tutma çabasının, çamur yakıt ve eksik yedek parça yüzünden mümkün olamadığını savunan Tuğcu, Başbakan'a kalıcı çözüm için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.

Tuğcu, “Biz işimize bakıyoruz. Onlar kötü yönetip kötü yakıtla sabote ediyor, biz inadına temizleyip kırılanları gece gündüz durmadan çalışıp tamir ediyoruz. KIB-TEK’in sonu KTHY gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.