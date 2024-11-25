Tuğcu: Lefkoşa'da 10 ekiple çalışmalar sürüyor

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, dün yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle ülke genelinde meydana gelen elektrik arızalarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı

Tuğcu'nun açıklaması şöyle:

Ülkemizde dün yaşanan kötü hava koşullarından dolayı tüm ilçelerde büyüklü küçüklü birçok arıza meydana gelmiştir. Arıza meydana gelen bölgelere Kıbtek nöbetçi ekipleri yanında takviye ekiplerle arızaların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Güzelyurt,Girne,İskele ve Gazi Mağusada birkaç küçük lokal arıza dışında tüm arızalar giderilmiştir.Lefkoşada ise şu anda 10 ekip ve Güzelyurt'tan gelen takviye ekiple çalışmalar devam ediyor ilerleyen saatlerde bu arızalarında tamiri sona erecektir.