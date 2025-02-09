Tuğcu: Ölen iki vatandaşımızın ölümünden tek sorumlu sensin Erhan bey

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Tuğcu, anayollardaki arızalı aydınlatma direklerinin ücretsiz tamiri için Bakanlığa teklif sunduklarını ancak hiçbir adım atılmadığını hatırlatarak, yaşanan ölümlerden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı sorumlu tuttu.

Tuğcu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı anayollarda bulunan arızalı aydınlatma direklerinin tamiri konusunda, El-Sen’in Arıklı’ya gönderdiği mektubu yayınladı “Ölen iki vatandaşımızın ölümünden tek sorumlu sensin Erhan bey. Kader deyip geçemezsin....” dedi.

Ahmet Tuğcu’nun yayınladığı mektup şöyle:

Sayın: Erhan ARIKLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

Konu: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı anayollarda bulunan arızalı aydınlatma direklerinin tamiri hk.

Bakanlığımıza bağlı kara yollarının bünyesinde bulunan tüm anayolların aydınlatma direklerinin arızalı olanlarının tamiratı için gereken direk, lamba, kablo vs. malzemelerin alınması durumunda, sendikamız hiçbir ücret almadan aydınlatma direklerinin tamiratını yapmaya hazır olduğunu bildirir, gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.