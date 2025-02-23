Tuğcu: Ülkemizin enerji tablosu, tam da öngördüğümüz gibi "Pamuk İpliği" noktasına geldi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, dün akşam KKTC’de elektrik tüketiminin pik noktasında 447 megavat saati görerek rekor kırıldığını söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nin 385 megavat saat kapasitesinin olduğunu 300 megavat saat üretim yaptığını, AKSA’nın 175 megavat saat üretim kapasitesi olduğunu 130 megavat saat üretim yaptığını, Güney Kıbrıs’tan 17, 20 ve 25 megavat saat alım yapıldığına dikkat çeken Ahmet Tuğcu, 8 megavat saat kesinti yapıldığını kaydetti.

“Teknecik’te 10 günlük yakıt kaldı”

Tuğcu, ülkemizin enerji tablosunun "Pamuk ipliği" noktasına geldiğine dikkat çekti Başbakan Ünal Üstel’e bir takım sorular yönelterek, “AKSA’ya neden kapasite arttırımı verdiniz?” diye sordu.

Tuğcu, ayıraca Teknecik Elektrik Santrali’nde 10 günlük yakıt kaldığına da dikkat çekti.

Ahmet Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

Mr Ünal Üstel, dün akşam 17:00-20:30 saatlerindeki ülkemizin ENERJİ Tablosu, tam da öngördüğümüz gibi "PAMUK İPLİĞİ" noktasına gelmiştir.

Pik:447MW (KKTC REKOR)

Teknecik üretim:300MW (Kapasite=385MW)

AKSA üretim:130MW (Kapasite 175MW)

Kesinti:8MW (Besim dayının mahalle)

Güneyden alınan:17,20,25MW

SORULAR: AKSAYA NEDEN KAPASİTE ARTTIRIMI VERDİNİZ?

AKSANIN AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE AÇIKLAYACAĞI KABLO FİZİBİLİTE RAPORU NE OLDU?

16 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞUNUZ 4 MAKİNE ALIMI NE OLDU?

80 MİLYON DOLAR TUTARINDAKİ YATIRIM NE OLDU?

ŞUBAT 2024 TARİHİNDE OLUŞTURULAN ENERJİ KOMİTESİ KAÇ KERE TOPLANDI?

YENİLENEBİLİR ENERJİ KOMİTESİ KAÇ YILDIR TOPLANMAZ?

ŞEBEKELERDE MEYDANA GELMEYE BAŞLAYAN ARIZA,VOLTAJ DENGESİZLİKLERİ İÇİN NE YAPIYORSUNUZ?

TEKNECİKTE 10 GÜNLÜK YAKIT KALDIĞINI BİLİYORMUSUNUZ?