Tuğcu: Ülkeyi karanlık günler bekliyor

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu açıklama yaptı.

ads ads ads ads
12/12/2022

ads
ads
Tuğcu: Ülkeyi karanlık günler bekliyor

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Teknecikte 3 günlük yakıt kaldığını ve 12 tonluk yakıtın santrale henüz ulaşmadığını belirtti. Tuğcu "Ülkeyi karanlık günlerin beklediğini ve yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

El-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

El-Sen , Tpic  ile 24 Bin tonluk fuel oil antlaşması yapılmış ve ilk gemi 21 Kasım 2022 tarihinde  12 bin tonluk yakıtı Teknecik Elektrik Santraline ulaşmıştır. Aradan 20 gün süre geçmiş olmasına rağmen ikinci 12 bin tonluk yakıt Teknecik Elektrik Santraline  ulaşmamıştır. Geldiğimiz bu noktada Teknecik yine yakıtsız kalmak üzeredir ve ülkeyi karanlık günler beklemektedir.

Yakıt ihalesinin bir türlü çözülememesinin sonucunda ,hükümet olarak yakıt sorununu ortadan kaldırdık, ucuza yakıt getiriyoruz, navlun ödemiyoruz, devletler arası antlaşma yaptık  ve sorunu çözdük diyerek, Tpic şirketiyle bir yıllık 220000 ton anlaşma yapılan yakıtı nasıl getireceksiniz. 

  Sonuç olarak bu ülkede ihaleler yasalar ile düzenlenmiştir, yasalar uygulanmadan yapılan tüm işlerde bu tür sorunlar yaşanacaktır. Tekrardan yasalar çerçevesinde bu yakıtın gelmesi sağlanmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duydurulur

12/12/2022 11:59
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: el-sen, yakıt, tuğcu,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.