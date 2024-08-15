Tuğcu: Yedek parçalar geldi, tamiri biz yaparız 

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15/08/2024

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Tuğcu: Yedek parçalar geldi, tamiri biz yaparız 

El- Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, yaşanan sorunun nedeninin kötü yakıt olduğunu.

Tuğcu, kurum çalışanlarının gerekli tamiri yapacağını belirterek, “AKSA mühendislerinin Teknecik’e girmesine gerek yok” dedi.

Şu an izinli olan mühendis ekiplerini de göreve çağırdıklarını belirten Tuğcu, “Yedek parça AKSA’dan sağlandı. Bu yeterli. Kısa sürede en az iki jeneratörü devreye koymak için büyük bir çaba harcayacağız” ifadesini kullandı.

15/08/2024 22:10
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TAGS: Tuğcu: Yedek parçalar geldi, tamiri biz yaparız 
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