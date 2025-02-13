Tuğcu’dan Hükümete Elektrik Borcu Tepkisi

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, hükümetin elektrik borçları konusundaki tutumunu eleştirerek, Başbakan Ünal Üstel’e sert tepki gösterdi. Tuğcu, vatandaşın 675 TL’lik borcu nedeniyle elektriğinin kesildiğini ancak hükümete bağlı kurumların milyonlarca liralık borcuna dokunulmadığını belirtti.

Başbakanlık Dijital Veri Merkezi’nin 20 milyon TL, Hala Sultan Camii’nin ise 3,5 milyon TL elektrik borcu bulunduğunu ifade eden Tuğcu, “Sayın Başbakan, vatandaşa gelince kesinti yapıyorsunuz, peki size bağlı bu iki kurumun borcunu neden ödemiyorsunuz ya da elektriğini kesmiyorsunuz?” diye sordu.