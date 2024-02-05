Tuğlu, 6 Şubat depremi nedeniyle mesaj yayımladı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, devam eden İsias Davası’nda yargılananların en ağır cezayı almaları gerektiğini vurgulayarak, “İsias bizim ortak davamız. Şampiyon Melekler Takımımızın ailelerin yanındayız. Yargılananlar en ağır cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan Asrın Felaketi’nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Fatma Çimen Tuğlu mesajında, başta Şampiyon Meleklerimiz olmak üzere Türkiye’de hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaştığını ifade etti.

Tuğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat’ta Asrın Felaketi’nde başta Şampiyon Meleklerimiz olmak Türkiye’de hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Hatıralarınız sonsuza kadar kalacak ve ruhumuzun derinliklerinde yaşayacaksınız. Sizin adınızı ve mirasınızı unutmayacak, her zaman minnetle anacağız. Bugün, sizler gökyüzündeki en parlak yıldızlar arasında yer alıyorsunuz. Ancak, unutulmayacaksınız”.