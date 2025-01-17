Tuğlu, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt bir araya geldi

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nde yapılan görüşmenin, belediyeler arası köklü bağların daha da güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçladığı kaydedildi.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda iş birliği konusu ele alındı.

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Odunpazarı Belediyesi ile aramızdaki bağların tarihsel bir geçmişi var. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz buluşma, bu bağları daha da ileriye taşımanın bir adımıdır. Dayanışma ve iş birliği anlayışımızla vatandaşlarımıza daha güzel bir gelecek sunmaya kararlıyız.” dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, “Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi’nin misafirperverliği ve samimi yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bu güçlü kardeşlik bağlarıyla ortak projeler üretmeye ve vatandaşlarımız için daha iyi bir yaşam standardı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.