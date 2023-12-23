Tuğlu, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

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23/12/2023
Tuğlu, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

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Tuğlu, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı


Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Irak’ın kuzeyinde terör saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Fatma Çimen Tuğlu mesajında, "Kuzey Irak Pençe Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda 6 Mehmetçiğin şehit olmasını büyük bir üzüntüyle karşıladığını" kaydederek,  şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye’nin terörle mücadelesinde yaşamlarını yitiren kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, başta aileleri olmak üzere tüm yüce Türk Ulusuna baş sağlığı dileklerimi sunarım”

23/12/2023 16:33
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TAGS: Tuğlu, Irak
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