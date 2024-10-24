Tuğlu: Kadınlar her şeyi başarabilir

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, BRT’de yayınlanan Siyaset Masası programında Çilem Dağıstanlı’nın sorularını yanıtlayarak, görevde bulunduğu dönemde gerçekleştirdiği projeleri ve belediyenin mali durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikten sonra iki yılı doldurmak üzere olduğunu belirten Tuğlu, bir kadın olarak belediye başkanlığı yapmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayarak, göreve geldiğinde belediyenin mali açıdan zor durumda olduğunu ve bu zorlukların aşılması için ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"MALİ DİSİPLİNİ SAĞLADIK"

Tuğlu, mali disiplini sağlayarak personel haklarını ödediklerini ve belediye içinde huzuru sağladıklarını belirtti.

Başkan Tuğlu, Büyükkonuk ve Mehmetçik belediyelerinin birleşmesiyle oluşan belediyenin mali sorunlarını çözüme kavuşturduktan sonra birçok projeye başladıklarını söyledi. Bunlar arasında Bafra Halk Plajı’nda bulunan restorantın yeniden açılması, köylerde altyapı çalışmaları, yolların aydınlatılması ve peyzaj düzenlemeleri yer aldı. Özellikle turizmi desteklemek adına hayata geçirdikleri plaj projesinin bölge halkına önemli katkılar sağladığını vurguladı.

“KADINLAR YEREL YÖNETİMLERDE VE SİYASETTE DAHA FAZLA YER ALMALI”

Kadınların yerel yönetimlerde ve siyasette daha fazla yer alması gerektiğini belirten Tuğlu, kadınların her şeyi başarabileceğine inandığını söyleyerek, bölgede düzenlenen festivaller ve etkinliklerle kadın üreticilere destek olduklarını, kadınların ürünlerini satıp ekonomik gelir elde etmelerini sağladıklarını ifade etti. İpek böceği yetiştiriciliği gibi projelerle de kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini ekledi.

Tuğlu, bölgede üzüm bağcılığını artırmak ve sulama projeleriyle tarımsal üretime destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, yaşlılar, engelliler ve gençlere yönelik sosyal projelere de değindi ve belediye olarak tüm vatandaşların yanında olduklarını vurguladı.

“PROJELERLE BÖLGEYE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin sadece altyapı projeleriyle değil, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik projelerle de bölgeye katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Tuğlu, halka hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade etti.

Bafra bölgesindeki turizmi artırmak ve ekoturizmi geliştirmek amacıyla bir dizi projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarına da değinen Tuğlu, turizm ve çevre koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, Bafra’nın eşsiz sahilinin korunması ve bölgedeki otellerin durumuna dair önemli bilgiler paylaştı.

“TEMİZ SAHİLLER VE DENİZ İLE TURİZME OLAN İLGİYİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Başkan Tuğlu “Bafra bölgesi, Kıbrıs’ın en güzel sahillerinden birine sahip. Göreve geldiğimde, büyük otellerin atık yönetimi sorunlarıyla karşı karşıyaydık. Ancak bu sorunu büyük ölçüde çözdük ve çevre mühendislerinin desteğiyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Temiz sahiller ve deniz ile turizme olan ilgiyi arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

25.Büyükkonuk Ekoturizm Eko-Günü etkinliğini büyük bir coşkuyla gerçekleştiğine de değinen Tuğlu, bu tür etkinliklerin bölgenin tanıtımına katkı sağladığını belirterek, “Festivallerimizle Kıbrıs kültürünü yaşatmaya devam ediyoruz. Yabancı halk dansları ekiplerinin katılımıyla, bölgeyi uluslararası alanda daha iyi tanıtmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAKS PROJESİ ÜZERİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Bafra’nın turizm potansiyelini artırmak için, ekoturizme uygun konaklama tesislerinin geliştirilmesinin planlandığını anlatan Tuğlu, Türkiye’deki kardeş belediyelerle iş birliği yaparak, yeni projelere adım atacaklarını belirtti ve “Park projeleri ve çocuk oyun alanlarının yenilenmesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Mahalli kaynaklarımız el verdiği sürece bu projeleri hayata geçireceğiz” dedi. Ayrıca, belediyenin Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi üzerinde de çalışmalar sürdüğünü kaydeden Tuğlu, hane sayısını tespit etmek için ayrı bir ekip görevlendirildiği belirtti ve projenin ikinci aşamasına geçildiği ifade etti

Tuğlu, gençlerin bölgeden göç etmemesi için iş olanaklarını artırmayı hedeflediklerini, sosyal konut projeleri ve yeni istihdam alanları ile gençlerin bölgede kalmalarını sağlamaya çalışacaklarını dile getirerek, bölge halkı ile iş birliği içinde çalışacaklarını turizmi ve tarımsal üretimi ön plana çıkaracaklarını altını çizdi.

"HEDEFİM BÖLGEMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAMAK”

Tuğlu programın sonunda hedeflerine değinerek “Bir sonraki hedefimiz, tüm köylerimizde altyapı çalışmalarını sürdürebilmek; kaldırımlar, aydınlatma ve yol sorunlarını çözebilmektir. Bu konuda çok sıkıntılı bölgelerimiz ve köylerimiz olduğunu biliyorum ve bu sorunların farkındayım. Her bir köy için plan ve projelerim hazır. Ayrıca, belediyemizin araç filosunu güçlendirerek daha etkili hizmet sunabilmeyi hedefliyorum. Bunun yanı sıra, bölgemizdeki turizmi ön planda tutarak tarımsal üretimi artırmak ve bu şekilde tüm bölge halkıyla iş birliği içinde kalkınmamıza katkı sağlamak istiyorum.” dedi.