Tuğlu köy ziyaretlerine devam ediyor

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Orman Parkı Projesi ile çocukların ağaçlar altında güvenle oynayabileceği doğa ile iç içe bir aktivite alanı oluşturacaklarını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, köy ziyaretlerinde projelerini anlatıyor.

Ziyaretlerinde bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Dr. Tuğlu, her kesime yönelik projeler hazırladıklarını bölgedeki eksikliklerin giderilmesi için göreve hazır olduklarını belirtti.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, eksikleri köy köy gezerek tespit ettiğini dile getirerek, “Bana göre çevre düzenlemesi konusunda çok geri kaldık. Bölgemi çevre düzenlemeleriyle ve insanlarımızın sosyalleşebilecekleri alanlar yaratarak geliştireceğim” dedi.

Sosyal-kültürel alanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk sınırları içindeki tüm çocuk parklarının bakım ve tadilatlarını yaparak projelendireceklerini kaydetti.

Dr. Tuğlu, “Forest Park (Orman Parkı) Projemiz ile çocuklarımızın ağaçlar altında oynayabileceği doğa ile iç içe bir aktivite alanı yaratacağız” ifadelerini kullandı.

Çocukların evlerinin dışında vakit geçirebilecekleri alanları yaratmanın görevleri olacağına dikkat çeken Dr. Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk sınırları içindeki 10 köyde çocukların güvenli ve mutlu olmalarını sağlayacaklarını belirtti.

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21/12/2022 12:33