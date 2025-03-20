Tuğlu: “Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nde kadınların gücü hissediliyor”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasının toplumsal gelişim için kritik olduğunu vurgulayarak, “Bizim belediyemizde kadınların gücü her alanda hissediliyor” dedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından düzenlenen "Yerel Yönetim ve Kadın” seminerinde konuşan Tuğlu, Kıbrıs’ta uzun yıllar sonra bir kadının belediye başkanlığına seçildiğini anımsatarak, göreve başladığında bazı kesimlerin kendisine önyargıyla yaklaştığını söyledi.

İki yılda bu algıyı tamamen yıktıklarını belirten Tuğlu, “Bölge halkına en iyi şekilde hizmet götürmek için çalışıyoruz. Projeler, altyapı çalışmaları, sosyal destek programları ve bölgeyi kalkındırmaya yönelik adımlarımız sayesinde artık yönetime dair bir önyargı kalmadı, aksine belediyemiz örnek gösterilen bir yönetim modeli haline geldi." dedi.

Fatma Çimen Tuğlu, konuşmasında kadınların sadece sosyal projelerde değil, altyapı, çevre düzenlemeleri, ekonomik kalkınma ve teknoloji gibi birçok alanda aktif roller üstlenmesi gerektiğini de vurgulayarak, "Kadınlar yönetime dahil olduğunda, sadece kendi hayatlarını değil, yaşadıkları toplumu da değiştirirler. Bizim belediyemizde kadınların gücü her alanda hissediliyor." ifadelerini kullandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak kadın üreticilere yönelik destekleyici projeler geliştirdiklerini, özellikle kadın kooperatifleri aracılığıyla yerel üretime katkı sağladıklarını ifade eden Tuğlu, ekonomik bağımsızlığını kazanması için kadınlara eğitim ve finansal destek de sağladıklarını kaydetti.

Tuğlu, sosyal projelerle destek verdikleri dezavantajlı kadınların toplumda daha güçlü yer almalarını sağladıklarını da söyledi.

“Yerel Yönetim ve Kadın” seminerinin sonunda Tuğlu'ya teşekkür plaketi de takdim edildi.