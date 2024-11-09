Tuğlu, Türkiye’de Kadın ve Adalet Zirvesi’ne Katıldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Türkiye’de düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katıldı. Bu yıl "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla gerçekleştirilen zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla başladı. Zirvede kadınların adalet ve teknoloji alanındaki rolleri ele alınarak, toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Zirveye Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu gibi önemli isimler de katılarak, kadınların toplumdaki etkisini güçlendirmek amacıyla konuşmalar yaptı. Etkinlik boyunca çeşitli paneller ve oturumlar düzenlenerek, kadınların farklı alanlardaki katkıları vurgulandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Başkan Tuğlu’nun bu uluslararası platformda belediyeyi temsil etmesinden dolayı gurur duyduğunu belirtti. Zirve, kadınların toplumdaki rolüne dikkat çekerek güçlü mesajlar sundu.