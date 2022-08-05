Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına tepki gösterdi.

Erhürman, “Sn. Arıklı, "yeni havayolu ile ilgili çalışmalar sona geldi" diyor. Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ne öngörülüyor, ayrıntı nedir bilen yok! Yetmiyor, ortaklarından şikayet edip "koalisyonun durumunu" yıl sonunda değerlendireceklerini de açıklıyor.”ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman’ın açıklamasının tamamı şöyle:

Sn. Arıklı, "yeni havayolu ile ilgili çalışmalar sona geldi" diyor. Limanların acil olarak özelleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ne öngörülüyor, ayrıntı nedir bilen yok! Yetmiyor, ortaklarından şikayet edip "koalisyonun durumunu" yıl sonunda değerlendireceklerini de açıklıyor.

Büyük ortak UBP'den, bu "büyük proje ve iddialar"la ilgili tık yok! Bir yandan insanlar % 116.56'lık enflasyonun altında ezilirken, diğer yandan, adına "hükumet" denen ama her kafadan bir sesin çıktığı, kimin ne yaptığını, ne dediğini kimsenin anlamadığı bir tuhaf mekanizma ile karşı karşıyayız!

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05/08/2022 19:27