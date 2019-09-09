TUI Büyük Hissedarı Mordashov Güney’e Gidiyor

Tanınmış seyahat şirketi TUI’nin büyük hissedarı Alexey Mordashov’un önümüzdeki hafta Rum tarafına giderek şirketinin Güney Kıbrıs’a Rus ve diğer ülkelerden turist akışı konusunda gelecekle ilgili planlarını anlatacağı haber verildi.

Fileleftheros’a göre Mordashov’un Güney’de yetkili turizm mercileri dışında Rum yönetiminin üst düzey yetkilileriyle de temas edeceği yolunda bilgiler var. Bugünkü verilere göre TUİ Russia Güney Kıbrıs’a yılda yaklaşık 80 bin Rus turist taşıyor ve bu rakamın 240 bine çıkarılması hedefleniyor.