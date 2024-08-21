TUİ’den büyük gaf

Güney Kıbrıs yönetiminin baskısı ile, “Kuzey Kıbrıs işgal altında” diyerek, adaya getirdiği turistlerin KKTC’ye geçişine izin vermeyen TUİ isimli tur operatörü büyük bir gafa imza attı.

Türkiye’de 16 oteli bulunan TUİ, geçtiğimiz yıl toplam 2.3 milyon turisti Türkiye’ye götürdü.

TUİ, Rum hükümetinin baskısı ile KKTC’ye “işgal altında” derken, dolaylı olarak en büyük pazarı Türkiye’yi de “işgalci” ilan etti.

TUİ’nin Türkiye’ye yönelik ağır suçlamasının ardından büyük bir diplomatik kriz yaşanıyor. Şirketin Türkiye’den özür dilemesi, kararını ise geri alması bekleniyor.

Büyük pazarı riske attı

TUİ’nin yaptığı gaf ile kendileri için çok önemli olan Türkiye pazarını da riske attı. Türkiye’ye ‘işgalci’ diyen bir şirketin ileriki dönemde Türkiye ile nasıl iş ve işbirliği yapacağı merak konusu. Türkiye’nin ise bu açıklama ve gaftan sonra şirketle ilgili bir adım atması bekleniyor.

Türkiye TUİ için en büyük pazar

Avrupa’daki en büyük tur operatörlerinden biri olan ve bir çok ülkede otelleri bulunan seyahat grubu TUİ’nin Avrupa’daki en büyük pazarı Türkiye olarak biliniyor. İspanya ve İtalya’nın yanında turist taşıdığı en büyük ülke olan Türkiye hakkında ‘işgalci’ kelimesini kullanması turizm çevrelerinde şirket için stratejik bir hata olarak değerlendiriliyor.

Kuzeye “işgal altında”, Türkiye’ye “işgalci” dedi

TUİ’nin Kıbrıs’taki tur şirketlerine gönderdiği yazıda Kıbrıs’ın işgal altındaki bölgesi ibaresini bir çok kez kullandığı görülüyor. Açık açık kuzeye işgal altında diyen ve Türkiye’yi işgalci olarak adleden TUİ şirketi ciddi bir gafa yol açtı.

Diplomatik kriz kapıda

TUI AG eski adıyla Touristik Union International AG merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası bir turizm şirketi olarak yıllardır özellikle Avrupa’da ciddi bir Pazar payına sahip. Türkiye’de çok ciddi bir iş pazarı bulunan şirketin bu hareketi ile adeta bir diplomatik kriz de çıkardığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz hafta Antalya ve Dalaman bölgelerinde 500'den fazla Türk otelci ile bir araya gelen TUI Grubunun tepe yönetimi, Türkiye'de hedef büyüttü.

Şirket 2024 hedefini yüzde 20 artırmıştı

2023'te Türkiye'ye getireceği turist sayısını 2019'un yüzde 40 üzerine çıkararak 2,2 milyona yükselten TUİ, 2024 Türkiye hedefinin 2023'ün yüzde 20 üzerine çıkarmıştı.

Turizm çevreleri Türkiye’de 1500 otelle çalışan kendine ait 16 adet oteli bulunan şirketin nasıl böyle bir gaf yaptığını konuşuyor.