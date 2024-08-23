TUI'nin gafı Türkiye gündeminde

Güney Kıbrıs’ın “Reklam gelirini keserim” tehdidi karşısında KKTC’ye operasyonlarını durdurma kararı alan Alman tur operatörü şirketi TUI’ye tepkiler sürüyor. TUI’nin söz konusu kararına Türkiye Cumhuriyeti’nden de tepki gösterildi. Öte yandan TUI, KKTC’te operasyonlarını durdurma karanı açıkladığı açıklamasında “Kuzey Kıbrıs işgal altında” gafında da bulunmuştu. Türkiye’nin önde gelen haber sitelerinden Turizm Güncel “TUI’nin bilgi mailinde KKTC için ‘işgalci’ ifadesi kullanıldı” başlığı ile gündeme taşıdığı haberi şöyle;

Güney Kıbrıs'ın TUI ile anlaşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan turları yasakladığı haberleri, adanın iki yakasında tansiyonu yükseltti. TUI’nin, Kuzey Kıbrıs’ı işgalci olarak tanımlayan Güney Kıbrıs ile anlaşma yapmasının ne tür sonuçları olacağı ise henüz bilinmiyor.

TUI'nin Güney Kıbrıs'taki ofisi tarafından partnerlere gönderilen mailde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönük günübirlik turların 31 Ağustos'tan itibaren kaldırılacağının belirtilmesi KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki gerilimin tırmanmasına neden oldu. TUI'nin gönderdiği mailde, Türk tarafını işgalci olarak tanımlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ersin Tatar Kapalı Maraş kartını açtı

Cyprus Mail'de yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Güney Kıbrıs'ın bu hamlesine Kapalı Maraş bölgesinde, Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazminat aldığı otelleri açarak yanıt vereceği belirtildi.

Harabe durumda olan otellerle ilgilenen bir yatırımcının bulunduğu belirtilen haberde, ismi açıklanmayan bir iş insanının Kapalı Maraş'ta otel satın aldığını ve 2025 sezonu için rezervasyon almaya başlayacağı kaydedildi.

Söz konusu iş insanının Maraş bölgesinde 4 otel, 86 apartman ve 20 dönüm arazi satın aldığının ileri sürüldüğünü kaydeden Cyprus Mail, o araziye de bir eğlence merkezi ile plaj kulübü inşa etme planlarının sürdüğünü yazdı.

Rum Bakan Yardımcısı KKTC’ye ‘işgalci’ dedi

Güney Kıbrıs Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis, CyBC Radyoya yaptığı açıklamada TUI ile yapılan anlaşmanın Yeşil Hat düzenlemesini ihlal etmediğini ileri sürdü. KKTC'yi işgalcilikle itham eden Rum Bakan Yardımcısı "İşgal altındaki topraklara tur düzenlemeyi teşvik eden hiçbir kuruluşla işbirliği yapmayız.” dedi.

“Bu konuda başka turizm şirketleri ile de çalışıyoruz”

Konuyu daha da ileri götüren Rum Bakan Yardımcısı "Bu konuda çok sayıda kuruluşla (turizm şirketi - TG) çalışıyoruz. Ancak iki tarafı ilgilendiren bir anlaşma hakkında açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmayı asla tercih etmiyoruz." diye konuştu.

Koumis'in bu açıklamaları, TUI'nin Güney Kıbrıs ofisi tarafından 'KKTC'ye tur yapılmamasına ilişkin TUI ile Güney Kıbrıs arasında anlaşma yapıldığına' dair e-postanın partnerlere gönderilmesi ve Türk tarafının bu duruma sert tepki göstermesinin ardından geldi.

TUI’nin mesajında KKTC için ‘işgalci’ ifadesi kullanıldı

TUI'nin partnerlerine gönderdiği e-postada “TUI, Kıbrıs hükümetiyle, Kıbrıs'ın işgal altındaki kuzey tarafına gezi, tanıtım ve satışını durdurma konusunda bir anlaşmaya vardı. Bu, şu anda geçtiğimiz tüm diller ve tüm geziler için geçerlidir." denildiği ileri sürülüyor.

TUI KKTC turlarını satışa kapattı

Şimdi ise TUI'nin "Mağusa, Salamis, Girne ve Kuzey Kıbrıs Turu" günübirlik gezi paketi "tükendi" olarak listelenmeye başlandı.

Güney Kıbrıs Otelciler Birliğinin (Pasyxe) Famagusta Şube Başkanı, "TUI'nin Güney Kıbrıs'tan işgal altında bölgelere (KKTC kast ediliyor - TG) yapılan günübirlik gezileri durdurma kararının olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz. Gazimağusa ve Larnaka'dan kuzeye turist gitmesi konusunu yıllardır gündeme getiriyoruz. TUI'nin bu adımı ayrıca. TUI'nin kararı ayrıca, ziyaretçilerin ayrılıkçı rejimi tanımalarını engellemek için de önemli bir adım." dedi.