TÜK 200 Ton Patates Getiriyor, Yerli Üretici Öfkeli

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Türkiye’den adaya 200 ton patates getirilmesi için düğmeye bastı. Türkiye’den gelecek patatesin tüketiciye 30 ile 40 TL arasında ulaşması hedefleniyor.

Toprak Urünleri Kurumu’nun bu girişimi, ülkedeki patates üreticileri arasında büyük tepki ile karşılandı. Patatesin limandan ülkeye sokulması dahil eylem yapılmasını isteyen üreticiler, bu kararı alan toprak ürünleri kurumu yönetimi ve tarım bakanlığı yetkililerini de ciddi şekilde eleştirdi.

Patates Üreticileri Birliği’nin harekete geçmesini isteyen üreticiler, Türkiye’den gelen ürünün 40 Türk Lirası karşılığı tüketiciye sunulmasının, tarladaki patatesin kilosunu en fazla 20 TL’ye düşüneceğini belirterek bunun yıkım olacağını iddia ediyor.

Tarladan aracıya 65 TL’ye verilen patates son bir haftadır marketlerde 150 Türk Lirası bandında tüketiciye sunuluyordu.

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