TÜK 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre komite bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.00’da toplandı.

Toplantıya davetli olarak, Tarım Bakanlığı Toprak Ürünleri Kurumu ve Maliye Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Yasemi Öztürk ve Menteş Gündüz katıldı.

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22/06/2021 13:23