TÜK, 525 ton tohumluk patatesin satışına başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2022 İlkbahar ürünü sofralık ve sanayi tipi patates üretimi için ihtiyaç duyulan 525 ton tohumluk patatesin ithalatını gerçekleştirerek, satışına başladı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, PATATES ÜRETİCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık açıklamasına göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun Gazimağusa Patates Paketleme Şubesi’ni ziyaret ederek, Kurum yetkililerinden ithal edilen tohumluk patateslerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu ziyaret sırasında tohumluk patates almaya gelen patates üreticilerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, patates üreticilerine bol kazançlı üretim dileğinde bulundu.

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31/12/2021 14:34