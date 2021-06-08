Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), buğday alımına başladı.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2021 ürünü yumuşak buğday, tohumluk materyali yumuşak buğday, sert buğday ve tritikale alımlarına başlandığı bildirildi.

TÜK’ün, yemlik arpa ve tohumluk materyali arpa alımlarına başladığı alım merkezleri şöyle:

“Akdoğan, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, İskele, Kumyalı silo, Mağusa No:4.

Yumuşak buğday, tohumluk materyali yumuşak buğday, sert buğday ve tritikale alımı yapacak şubeler:

Haspolat, Mağusa No:4, Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi, Kumyalı silo.

Tohumluk materyali arpa alımı yapan şubeler:

Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi, Güzelyurt, Haspolat, İskele, Kumyalı Silo, Mağusa No:4.”

Tohumluk evsafında arpa ürünü olan üreticilerin hasat ettikleri ürünlerinin kontrolünün ise 5 şubede yapıldıktan sonra Akdoğan Tohum Hazırlama Şubesi’ne yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Tohumluk Merkezine yönlendirilecek üreticilere kilo başına ödenecek nakliye primi şöyle:

“İskele bölgesi : 0,04 Krş/Kg, Haspolat bölgesi: 0,04 Krş/Kg, Güzelyurt bölgesi: 0,06 Krş/Kg, Kumyalı bölgesi: 0,06 Krş/Kg.”

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08/06/2021 16:38