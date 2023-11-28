TÜK bütçesi komiteden geçti

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Toprak Ürünleri Kurumu'nun 2024 bütçesini 1 Milyar 68 Milyon 63 Bin TL olarak onaylandı.

Komitede madde madde okunarak onaylanan 1 Milyar 68 Milyon 63 Bin TL'lik TÜK bütçesi o çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra 22 Milyon 727 bin 500 TL'lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşülmeye başlandı.

CTP Milletvekili Devrim Barçın söz alarak, Ombudsmanlık raporunun sunulmasındaki aksamaların nedenini sordu.

Ombudsman'ın yurtdışı görev ve yollukların artırıldığının görüldüğünü dile getiren Barçın, yurtdışı ziyaretleri hakkında bilgi istedi.

Yasa koyucunun 6 ayda bir rapor yayınlanması zorunluluğu olduğunu ifade eden Barçın, bu raporların neden gecikerek yayınlandığını sordu.

Ombudsman İlkan Varol, göreve geldiğinde önünde bulunan dosyaların fazla olmasından dolayı bu raporların bitirilmesinin zaman aldığını kaydederek, 2016-18 yılından bekleyen çok fazla rapor ve sonuçlanmış birçok dosya bulunduğunu kaydetti. Varol, kendisinin idare ile görüşerek 57 dosyanın çözülerek mağduriyetlerinin giderildiğini belirtti.

Ombudsmanlıkta 65 dosyanın olduğunu dile getiren Varol, 2023 yılı raporlarının da hazırlandığını kaydetti.

Yurtdışı temaslarıyla ilgili de bilgi veren Varol, ilk yurtdışı ziyaretinin Bursa’ya olduğunu ve ombudsmanlık olarak kurucu üye olduklarını söyledi.

Avrupa Ombudsmanlar Birliği'ne katıldıklarını dile getiren Varol, tüm ombudsmanlıkların ekip olarak yurtdışında katıldıklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da imza bekleyen dosyaların neyle ilgili olduğunu sordu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova yurtdışı ziyaretlerine bakanlıkların basın personeli olmamasından dolayı TAK ve BRT personellerinin katılmasının sakıncası olmadığını belirtti.