TÜK: Sofralık patates satışları devam ediyor

TÜK,  Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.

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22/09/2021

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TÜK: Sofralık patates satışları devam ediyor

 Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK),  Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Lefkoşa Patates Satış Ambarı, Mağusa Patates Paketleme, İskele, Kumyalı ve Akdoğan” Şubelerinde, 80.00 TL/20 kg (çuval) KDV dahil fiyatla yeni ürün sofralık patates satışları devam etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”

22/09/2021 12:10
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TAGS:  Toprak Ürünleri Kurumu, TÜK, patates
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