TÜK: Sofralık patates satışları devam ediyor
TÜK, Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.
22/09/2021
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Lefkoşa, Mağusa, İskele, Kumyalı ve Akdoğan şubelerinde yeni ürün sofralık patates satışlarının devam ettiğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
“Lefkoşa Patates Satış Ambarı, Mağusa Patates Paketleme, İskele, Kumyalı ve Akdoğan” Şubelerinde, 80.00 TL/20 kg (çuval) KDV dahil fiyatla yeni ürün sofralık patates satışları devam etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”