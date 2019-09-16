TÜK sofralık patatesin satış fiyatını düşürdü

Yapılan açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), tüketicilerin korunması amacıyla stoklarında bulunan 2019 İlkbahar ürünü sofralık patatesin satış fiyatını, KDV dahil 3.75 TL/Kilo olarak yeniden belirlediği duyuruldu.

Patateslerin satışına, TÜK Lefkoşa Patates Satış Deposunda, Gazimağusa Patates Paketleme Tesisi Şubesi’nde, Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan, Geçitkale, İskele, Kumyalı Şubelerinde ve Dipkarpaz Satış Merkezi’nde 10 kiloluk ve 20 kiloluk torbalar içerisinde perakende olarak devam edieceği belirtildi: