TÜK Tohumluk Materyal Ürünü İçin Başvuru Alıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), üreticilerin, tohumluk materyali ürünlerinin temizlenmesi, ilaçlanması ve torbalanması için 31 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’ne müracaat edebileceklerini bildirdi.

TÜK’ten yapılan açıklamada, “Üreticilerimiz, kendilerine verilecek olan sıra numaralarına uygun olarak ürünlerini Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisine getirebileceklerdir. Tohumluk Materyali Hazırlama tarihi daha sonra bildirilecektir. Tüm Üreticilerimize önemle duyurulur” denildi.

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28/05/2021 15:11