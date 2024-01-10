TÜK tohumluk patateslerin geldiğini açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) tohumluk patateslerin geldiğini duyurdu. Kayıt yaptıran üreticiler yarından itibaren ürünlerini Gazimağusa patates soğuk hava depolarından alabilecek.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı ilkbahar ürünü için getirilen tohumluk materyallerin, “Sofralık Spunta, Farida, Rashida ve Sifta çeşitleri, sanayi tipi olarak ise Asterix, Challenger,Quintera” olduğu belirtildi.