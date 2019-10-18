TÜK ürün satış fiyatlarında indirime gitti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, hayvan besleyicileri ile tüketicilerin desteklenmesi amacıyla ürün satış fiyatlarında indirime gittiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre 2019 İlkbahar ürünü patates fiyatları 20 kilogramlık ve/veya 10 kilogramlık çuvallarda KDV dahil 3.35 TL/Kilo olarak yeniden düzenlendi.

TİP I - Baklavalık Un fiyatları KDV dahil; peşin ödemeli 75.00 TL/25 kilo torba, 1 ay ödeme vadeli 79.00 TL/25 kilo torba, 2 ay ödeme vadeli 82.00 TL/25 kilo torba, 3 ay ödeme vadeli 85.00 TL/25 kilo torba olarak yeniden düzenlendi.

Karma Yemin peşin fiyatları KDV dahil şöyle:

S.No Cinsi Protein Peşin TL/Torba 1 Ay Ödeme Vadeli TL/Torba 2 Ay Ödeme Vadeli TL/Torba 3 Ay Ödeme Vadeli TL/Torba 4 Ay Ödeme Vadeli TL/Torba 5 Ay Ödeme Vadeli TL/Torba 1 Sığır Süt Yemi 16 Protein 88.00 92.00 94.00 96.00 99.00 101.00 2 Sığır Süt Yemi 19 Protein 94.00 97.00 99.00 101.00 104.00 107.00 3 Sığır Süt Yemi 21 Protein 101.00 104.00 106.00 109.00 112.00 114.00 4 Sığır Besi Yemi 14 Protein 87.00 91.00 93.00 95.00 98.00 100.00 5 Sığır Besi Yemi 16 Protein 88.00 92.00 94.00 96.00 99.00 101.00 6 Koyun Süt Yemi 15 Protein 90.00 94.00 97.00 99.00 101.00 103.00

18/10/2019 17:52