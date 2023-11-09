TÜK yarın harnup alımına başlayacağını duyurdu: “Bu bir ilk”

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) yarın Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de harnup alımına başlayacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Üreticilerimizden elinde kalan harnubun değerlendirmesi için TÜK ilk kez harnup alımı gerçekleştirecektir. Dipkarpaz, Kumyalı ve İskele’de bulunan alım noktalarında yarın harnup alımı yapılacak.

Alımın 10.00 TL/Kilogramlık kısmı Toprak Ürünleri Kurumu tarafından, 10.00 TL/Kilogramlık kısmı ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından sübvanseye edilerek ödenecek.”